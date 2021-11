Covid e desavenças entre sem-abrigo levam CASA a suspender refeições

O aumento de casos de Covid-19 em pessoas em situação sem-abrigo, no Funchal, levou a Associação CASA a suspender as refeições na última semana. Além disso, o aumento do número de desacatos entre eles também foi um dos motivos desta decisão, uma vez que estes episódios são cada vez mais frequentes.

Sílvia Ferreira, responsável pelo Centro de Apoio ao Sem Abrigo, explicou ao DIÁRIO que a situação deve ser retomada brevemente, fazendo outra vez a entrega de refeições em covetes. O pequeno-almoço continua assegurado.