Caso de covid-19 coloca 10 alunos em isolamento na Escola do Areeiro e Lombada

Mais um caso positivo numa escola da Região. Desta vez, um aluno do priemiro ano, da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Areeiro e Lombada testou positivo à covid-19, motivando o isolamento de toda a turma (composta por 10 alunos) e da professora titular, confirmou a Secretaria Regional de Educação.

Esta turma frequenta o estabelecimento na Lombada (no Caminho da Lombada, em São Martinho).

Sobre este caso, o DIÁRIO sabe também que a autoridade de saúde terá decretado o isolamento de um dos pais do aluno infectado, tendo o outro sido autorizado a continuar a sua vida 'normal'.

Mais seis escolas com casos positivos

De acordo, com a informação sobre a situação epidemiológica nas escolas da Região actualizada pela tutela no seu portal, há também a reportar, esta quarta-feira (3 de Novembro): um caso positivo no Externato da Apresentação de Maria, no Funchal e, na sequência, uma turma (22 alunos) e um docente em isolamento profilático; um infectado na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol (e uma turma de 20 aluno em isolamento); um caso positivo na EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos (13 alunos em isolamento); um aluno positivo na EB1/PE Visconde Cacongo (Funchal) e ainda um funcionário positivo no Serviço Técnico de Formação Profissional.

Conforme noticiou esta manhã o DIÁRIO, há ainda uma turma de 1.º ano do Externato Júlio Dinis em isolamento devido a caso de covid-19.