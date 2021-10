Caso de covid-19 na Quinta dos Traquinas

De acordo com uma informação da Unidade de Emergência em Saúde Pública (UESP), foi registado um caso confirmado de infecção por SARS-CoV-2 no infantário Quinta dos Traquinas, sito à Rua do Til, no Funchal.

Segundo a UESP, a aluna da sala ATCHIM que testou positivo à covid-19 teve o último contacto com a turma na passada quinta-feira (dia 28 de Outubro). Ainda assim, os restantes elementos das turmas serão classificados como 'Contactos de Alto Risco', impondo-se o seu isolamento profilático.

Neste seguimento, e de acordo com as informações obtidas, todos os alunos da Sala ATCHIM, bem como a equipa afecta" permanecerão em quarentena, até ao próximo dia 11 de Novembro (inclusive). A excepção é feita aos contactos considerados como recuperados para covid-19.

De realçar também, relativamente à situação epidemiológica nas escolas da RAM (cuja informação é disponibilizada no portal da Educação, Ciência e Tecnologia) que ontem foi registado um outro caso positivo, desta feita num aluno da Escola Profissional do Atlântico. "Na sequência, outros três alunos encontram-se em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde", refere a mesma fonte.

No seu boletim epidemiológico de hoje, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) avança com 22 novos casos diários para a Madeira. Como habitualmente os números regionais só deverão ser divulgados hoje ao final da tarde, que podem não coincidir com a informação divulgada pela DGS.

Até ontem, a Região contabilizava 12.048 casos confirmados de infecção desde o início da pandemia, 131 dos quais activos, nas contas da Direcção Regional de Saúde.