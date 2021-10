Suspeita de surto de Covid-19 num lar de idosos em Gaula

As autoridades de saúde encontram-se hoje a investigar um possível surto no lar de idosos da Sagrada Família, em Gaula. O DIÁRIO apurou que há suspeitas de que um funcionário terá sido infectado pelo coronavírus e que transmitiu a doenças a um “pequeno grupo” de residentes na instituição. Todos os abrangidos encontravam-se vacinados.

Fonte da autoridade de saúde confirmou ao DIÁRIO que a situação “está em processo de avaliação”. Terão sido realizados testes rápidos e depois testes PCR, cujos resultados não são ainda conhecidos.

Entretanto, os responsáveis do lar de idosos da Sagrada Família já tomaram as medidas recomendadas para esta situação. As visitas aos utentes estão suspensas e os casos suspeitos e os seus contactos estão em isolamento. A autoridade de saúde encontra-se a acompanhar o caso.

Em Janeiro passado houve informação de uma suspeita de surto na mesma instituição, mas que não se confirmou.

A Casa da Sagrada Família e Refúgio de São Vicente de Paulo é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) sem fins lucrativos e localiza-se na freguesia de Gaula, concelho de Santa Cruz. Funciona como lar da terceira idade desde 1955.