Surto de covid-19 na Escola Primária da Nazaré motiva fecho do 1.º ciclo

O 1.º Ciclo da Escola da Nazaré, no Funchal, encontra-se temporariamente encerrado, até ao próximo dia 5 de Novembro, devido a um surto de covid-19.

De acordo com informações da Secretaria Secretaria Regional da Educação, na passada quarta-feira, dia 20 de Outubro, a docente de natação daquele estabelecimento de ensino testou positivo à covid-19, o que levou a escola a accionar o seu plano de contingência, na sexta-feira (dia 22), "devido a múltiplos testes positivos em discentes e docentes".

Com efeito, na sequência do resultado positivo da referida docente, "foi solicitado como medida de prevenção que os alunos de seis turmas efectuassem teste antigénio", explica a tutela. "Destes testes resultaram mais sete casos em alunos e mais um docente com teste PCR positivo", revela em comunicado.

Neste seguimento foram colocadas em isolamento as turmas: 1º A (um aluno positivo); 1º C (dois alunos positivos); 2º A (um aluno positivo); 2º B (dois alunos positivos) e 4º A (um aluno positivo).

"Uma vez que foi declarada uma situação de surto com casos distribuídos por 5 das 12 turmas, impôs-se o encerramento temporário do 1.º Ciclo da Escola da Nazaré, até 5 de Novembro", justifica a Secretaria.

"Neste momento encontram-se em situação de isolamento 12 turmas, 227 alunos e 14 docentes", acrescenta.

De ressalvar, que por funcionarem em edifícios separados, a creche e o pré-escolar mantêm-se em funcionamento.

Os alunos do 1º ciclo e pessoal docente e não docente (que se manterá em serviço) serão testados em 30 de Outubro nas instalações da escola.