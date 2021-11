André Ramos Correia é o novo presidente do Carvalheiro

André Ramos Correia foi eleito, esta noite, presidente da direção do Clube Futebol Carvalheiro, na assembleia eleitoral realizada na sede da colectividade. Apesar de apenas uma lista se ter submetido a sufrágio, foram vários os sócios que exerceram o seu direito de voto, contribuindo assim para uma eleição participada.

Nos novos órgãos sociais eleitos, João José Gomes passa a liderar a Assembleia Geral, sucedendo a Pedro Araújo, que encerra um ciclo de dez anos ligado ao emblema do Livramento, primeiro como presidente da Direção e mais recentemente na liderança da Assembleia Geral. Já o Conselho Fiscal será presidido por Cláudio Freitas, que regressa ao clube, onde desempenhou as funções de tesoureiro.

A direção presidida André Ramos Correia, contará com João Fernandes como vice-presidente, Nélia Nascimento como tesoureira, Marco Melo e Tomé Encarnação como secretários. Trata-se, por isso, de uma direção totalmente renovada, que terá como missão “criar uma nova dinâmica no desporto regional”, segundo palavras do recém eleito presidente, André Correia.

De registar o facto dos novos órgãos sociais terem sido eleitos com unanimidade de votos a favor, ou seja sem qualquer voto nulo nem branco. Após a proclamação dos resultados, foi agendada a tomada de posse que se realizará no próximo dia 8, segunda-feira, às 18 horas, na sede do clube.

André Correia sucede a Américo Aguiar na presidência da direcção do clube do Livramento.