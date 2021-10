Amândio Correia é o vencedor da prova dos 15 km

Amândio Correia, atleta da Rodoeste, venceu a prova dos 15 km do do Ecotrail Funchal – Madeira, com o tempo 1:10.48.

O atleta chegou praticamente em simultâneo com o 6.º. classificado dos 30 km, Renato Andrade.

"Correu bem, apesar de um pedaço dura, mas gostei de fazer. Ainda tive concorrência no princípio e também custou-me a subir. Depois, ao chegar ao terreno mais plano, que é o que eu gosyo mais, meti o meu ritmo e acabei por vencer, que era o objectivo. A organização esteve cinco estrelas, vom tudo bem sinalizado. Nada a dizer, esteve tudo bom", disse.