"Informar para tranquilizar", diz Pedro Ramos sobre a gestão da pandemia na Madeira

"Informar para tranquilizar". Esta é a conclusão de Pedro Ramos aos resultados do relatório de Auditoria em Comunicação do Governo Regional durante a pandemia.

Secretário de Saúde que aproveitou para lembrar que a pandemia ainda não acabou e que é muito importante a vacinação. Tão importante que ainda esta semana a idosa que faleceu com Covid-19 na Região, estava vacinada com as duas doses e tal não impediu que ficasse infectada.

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de apresentação dos principais resultados da auditoria à comunicação realizada pelos serviços de saúde da RAM em tempos de pandemia covid-19, no Salão Nobre do Governo Regional