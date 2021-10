Ireneu Barreto recebeu a presidente da Cáritas

O Representante da República para a R.A.M., o Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje, dia 27 de Outubro, no Palácio de São Lourenço, a presidente da direcção da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, em em audiência de apresentação de cumprimentos.

A presidente da Cáritas Portuguesa, que foi acompanhada na audiência pelo presidente da Cáritas do Funchal, Duarte Pacheco, transmitiu ao Representante da República as principais prioridades da Instituição no contexto da crise sanitária, quer no apoio a situações de carência económica, que aumentaram consideravelmente neste período e só agora têm vindo a diminuir. São exemplo: "a captação de empresas para acções de responsabilidade social e no desenvolvimento de iniciativas de ajuda humanitária junto das populações de alguns PALOP".

Rita Valadas destacou também "a importância do trabalho desenvolvido pela Caritas Diocesana do Funchal", que foi responsável, em três freguesias do Funchal, pela gestão do Fundo de Emergência Social criado pelo Governo Regional para responder às situações de carência decorrentes da pandemia.

Na ocasião, o Representante da República congratulou-se com "o relevante papel desenvolvido pela Cáritas na Região Autónoma", que teve ocasião de testemunhar directamente, sobretudo após a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 e durante a pandemia, e felicitou Rita Valadas pela nomeação.

De realçar que, na sua actividade normal, a Cáritas assegura o apoio a cerca de 650 famílias, através da entrega de bens de primeira necessidade.