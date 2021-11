Alterações à circulação rodoviária em Santo António

A Câmara Municipal do Funchal informa que a pavimentação da rotunda de Santo António, nos Álamos, condicionará a circulação automóvel naquela zona entre esta quarta-feira e o próximo sábado, sendo certo que a circulação de veículos pesados na Rua do Campo do Marítimo ficará interrompida, com excepção dos transportes públicos, devendo estes veículos optar pela Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Durante as intervenções e sempre que se verifiquem as condições de segurança, o acesso aos moradores será garantido.

A Câmara Municipal pede a melhor compreensão pelos eventuais transtornos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.

FASE 1 – dia 24 de Novembro, entre as 14h e as 20 horas

• Interrupção à circulação rodoviária do Caminho da Igreja, no sentido descendente, no troço compreendido entre o posto de abastecimento e a rotunda dos Álamos; Interrupção da Avenida da Madalena entre o Caminho da Ponte e a rotunda dos Álamos;

• Os percursos alternativos à normal circulação dos serviços de transportes públicos serão: Carreiras n.º 8A e 14 – No sentido descendente efectua o percurso até à igreja de Santo António, segue pelo Caminho de Santo António e retoma a Avenida da Madalena, no arruamento junto ao posto de abastecimento. No sentido ascendente, sobe a Avenida da Madalena, segue pela Rua Padre Manuel Sancho de Freitas, Caminho dos Álamos e segue para o Caminho da Igreja; Carreira n.º 43 – No sentido descendente efectua o percurso até à igreja de Santo António, segue pelo Caminho de Santo António e retoma o seu percurso habitual no cruzamento com a Rua da Quinta do Leme. No sentido ascendente, segue pela Rua da Quinta do Leme, Caminho da Ponte, Rua Padre Manuel Sancho de Freitas, Caminho dos Álamos e segue para o Caminho da Igreja; Carreira n.º 46 – A carreira será desviada para a Rua Padre Manuel Sancho de Freitas e Caminho dos Álamos nos dois sentidos; Carreira n.º 48 – A carreira efectua o percurso até à igreja de Santo António, segue pelo Caminho de Santo António, vira em direcção à Avenida da Madalena, no arruamento junto ao posto de abastecimento, sobe a Avenida da Madalena, Rua Padre Manuel Sancho de Freitas e retoma o seu percurso no Caminho dos Álamos.

FASE 2 – dia 25 de Novembro, entre as 08h e as 20 horas

• Interrupção à circulação rodoviária no Caminho da Igreja, no troço compreendido entre o posto de abastecimento e a rotunda dos Álamos; Interrupção à circulação rodoviária na Avenida da Madalena entre o Caminho da Ponte e a rotunda dos Álamos;

• Os percursos alternativos à normal circulação dos serviços de transportes públicos serão: Carreiras n.º 8A e 14 – No sentido descendente mantém a circulação da fase 1. No sentido ascendente, sobe a Avenida da Madalena, vira no arruamento sem designação toponímia de acesso ao Caminho de Santo António e continua no Caminho de Santo António; Carreira n.º 43 – No sentido descendente, mantém a circulação da fase 1. No sentido ascendente, segue pela Rua da Quinta do Leme e Caminho de Santo António; Carreiras n.º 46 e 48 – Mantêm a circulação da fase 1.

FASE 3 – dia 26 de Novembro, entre as 08h e as 20 horas

• Interrupção à circulação rodoviária na Rua do Campo do Marítimo, no troço entre a Rua Quinta D. Leonor e a rotunda dos Álamos; Interrupção à circulação rodoviária no Caminho dos Álamos, entre a Rua Antero de Quintal e a rotunda dos Álamos;

• Os percursos alternativos à normal circulação dos serviços de transportes públicos serão: Carreira n.º 14 – A carreira não circulará na Rua do Campo do Marítimo, sendo desviada para a Estrada Comandante Camacho de Freitas, Caminho do Cemitério e Caminho da Terra Chã nos dois sentidos; Carreira n.º 46 – No sentido Centro – Ribeira Grande, a carreira será desviada para a Avenida da Madalena, Caminho da Igreja, Caminho do Ribeirinho, Caminho da Terra Chã e Caminho do Cemitério. No sentido inverso, a carreira circula pelo Caminho do Cemitério, Caminho da Terra Chã, Caminho do Ribeirinho, Caminho da igreja, Avenida da Madalena e retoma a Rua Dr. Fernando José Martins D’Almeida Couto; Carreira n.º 48 – A carreira será desviada para a Avenida da Madalena e Rua Padre Manuel Sancho de Freitas nos dois sentidos.

FASE 4 – dia 27 de Novembro, entre as 08h e as 20 horas

• Interrupção à circulação rodoviária na Rua do Campo do Marítimo, no troço entre a Rua Quinta D. Leonor e a rotunda dos Álamos; Interrupção à circulação rodoviária do Caminho dos Álamos, entre a Rua Antero de Quintal e a rotunda dos Álamos; Interrupção à circulação rodoviária no Caminho da Igreja, no troço compreendido entre o posto de abastecimento e a rotunda dos Álamos; Interrupção à circulação rodoviária na Avenida da Madalena entre o Caminho da Ponte e a rotunda dos Álamos;

• Durante esta intervenção, as carreiras de transportes públicos que tenham os seus percursos afectados serão desviadas para a Rua Quinta Dona Leonor, Caminho do Cemitério, Caminho da Terra Chã, Caminho do Ribeirinho, Caminho de Santo António, arruamento de ligação sem designação toponímia entre o Caminho de Santo António e Avenida da Madalena, Avenida da Madalena e/ou Rua Padre Manuel Sancho de Freitas, Caminho dos Álamos, Caminho da Azinhaga, Caminho do Lombo Jamboeiro, Estrada Comandante Camacho de Freitas. Os percursos detalhados das carreiras podem ainda ser consultados na página electrónica das concessionárias.