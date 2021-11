Navios de cruzeiro e veleiros 'embelezam' Porto do Funchal

O Porto do Funchal regista, até agora, dois navios de cruzeiro e dois veleiros.

No que toca aos navios de cruzeiro, segundo a APRAM, o Sea Cloud Spirit chegou, pelas 08 horas, e ficará até amanhã, partindo depois, pelas 18 horas. O Aidamar também atracou no Porto do Funchal, às 08 horas, partindo depois, pelas 05h30.

Ambos são já presenças habituais naquele porto.

Relativamente aos veleiros, o mais pequeno é o holandês Eendracht e o maior o maltês Sea Cloud Spirit.