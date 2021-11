Mercado dos Lavradores assinala 81 anos de existência esta quarta-feira

O Mercado dos Lavradores celebra amanhã 81 anos de existência.

O Município do Funchal preparou duas iniciativas para assinalar esta data.

O aniversário contará com um bolo de aniversário elaborado pela Escola Profissional de Turismo e Hotelaria da Madeira, fruto de uma parceria com os Mercados Municipais. Haverá igualmente mini-cakes confeccionados no local por parte dos alunos da Escola Profissional de Turismo e Hotelaria, uma pequena amostra das suas capacidades formativas.

O Município do Funchal sorteará ainda vouchers no montante global de 500 euros, em concurso organizado na rede social Instagram, na página Mercados Funchal, que devem ser utilizados em compras nos Mercados Municipais.

Amanhã, pelas 15 horas, o município do Funchal, através do presidente e da vice-presidente, Pedro Calado e Cristina Pedra, estarão no Mercado dos Lavradores para assinalar esta data.