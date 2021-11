Alterações climáticas em debate na 'Bartolomeu Perestrelo'

A Escola Básica dos 1.º 2.º e 3.º ciclos com Pré Bartolomeu Perestrelo, promoveu, em parceria com a World Wide Fund for Nature, uma conferência internacional sob o tema 'Oceans and Climate Change' (Oceanos e Mudanças Climáticas).

A iniciativa decorreu no âmbito dos projectos Eco Náutica, Erasmus+, Eco Escolas e Escola Azul e teve lugar na última quarta-feira, 17 de Novembro, em formato híbrido (presencial e 'on-line') no auditório da escola.

A conferência, dinamizada por Cátia Nunes, da World Wide Fund for Nature, contou com a participação de alunos e docentes do estabelecimento de ensino madeirense e do agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz, assim como dos parceiros internacionais do projecto Erasmus+.

Através de nota enviada à comunicação social, os docentes da 'Bartolomeu Perestrelo' César Gonçalves e Álvaro Palricas, organizadores da conferência, explicam que a iniciativa teve como objectivo "alertar para as alterações climáticas que estão a ter um profundo impacto nos oceanos e na vida marinha", relembrando que "os seus efeitos estão a alterar a distribuição da fauna marinha e dos seus alimentos".