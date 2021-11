Ryanair avança já com campanha de viagens a 30 euros

A Ryanair avançou já com uma campanha promocional tendo em vista a operação a ser instalada a partir do Verão de 2022, na Madeira. A companhia aérea irlandesa disponibiliza, a partir do dia 25 de Novembro, viagens a 29,99 euros desde a pista de Santa Cruz, a serem efectuadas nos meses de Abril e Maio de 2022.

A Ryanair chega no Verão de 2022 à Madeira com a instalação de uma base operacional e a ligação directa a 10 destinos - cinco dos quais são uma novidade (Dublin, Milão, Marselha, Paris Beauvais e Nuremberga). De forma a operacionalizar tudo isto, a companhia aérea irlandesa irá investir 200 milhões de euros e vai criar 60 postos de trabalho directos.

Rota País Bruxelas - Charleroi Bélgica Dublin Irlanda Lisboa Portugal Londres - Stanstead Inglaterra Manchester Inglaterra Marselha França Milão - Bérgamo Itália Nuremberga Alemanha Paris - Beauvais França Porto Portugal