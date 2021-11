Combate às Alterações Climáticas “tem que ser muito mais do que uma propaganda”

As ‘Políticas Públicas para a Transição Ecológica e Combate às Alterações Climáticas’ são o tema das Jornadas Parlamentares do PS-M, a decorrer esta tarde no Fórum Machico, oportunidade para o ainda líder do partido, Paulo Cafôfo reforçar que a importância da temática muito acutilante “é muito mais do que uma moda e tem que ser muito mais do que uma propaganda, particularmente pelo Governo Regional”, e reclamar que a mesma esteja efectivamente “na agenda política, mas com efeitos na vida dos nossos cidadãos”.

Tendo em conta que “a Madeira é um território muito vulnerável”, Cafôfo lembra os fenómenos extremos para exigir do poder político intervenção com consequência nas acções que importa desenvolver.

Destacou o “papel preponderante” dos jovens nas questões da transição ecológica e combate às alterações climáticas’, para reforçar a esperança numa maior consciencialização, mas também disse que cabe sobretudo ao poder político liderar este processo atribuindo “responsabilidades incisivas” ao Governo Regional, por entender que o que tem feito nesta área não é mais do que “mera propaganda”. Exemplo disso, denunciou a “falta de transparência” e de consequência em relação a documentos estratégicos elaborados.

Lamentou também que a Madeira enquanto destino turístico ambientalmente sustentável esteja a perder créditos no próprio contexto nacional, com impacto na marca do Turismo, na marca Madeira.

“Os Açores já nos ultrapassaram. São o primeiro arquipélago como destino turístico sustentável”, afirmou.

De resto, reconheceu que a transição ecológica tem sempre custos para concluir que “não podem ser sempre os mesmos a pagar a factura, principalmente aqueles que menos tem”, concretizou.