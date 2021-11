Alterações na circulação rodoviária na Estrada Monumental

A Câmara Municipal do Funchal informa que procederá à limpeza dos plátanos na Estrada Monumental, no próximo sábado e domingo, dias 20 e 21 de Novembro.

A operação decorrerá das 09h30 às 17h30, entre a Travessa do Valente e o Nó do Lido, obrigando à interrupção da circulação rodoviária, pelo que, como alternativa, os veículos que circulam no sentido Câmara de Lobos-Funchal poderão optar pela Rua Velha da Ajuda ou pela Rua João Paulo II.

Os que circulam no sentido Funchal-Câmara de Lobos deverão utilizar preferencialmente a Rua Dr. Pita, a Rua da Casa Branca e a Rua João Paulo II. Os automobilistas deverão evitar a circulação nos arruamentos afectados.

A autarquia solicita a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente, assim como das instruções da Polícia de Segurança Pública.