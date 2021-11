Seis mil vacinas nos últimos dias

Para o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, os resultados das medidas anunciadas na passada quinta-feira têm sido bem sucedidas, apesar das críticas que surgiram de vários quadrantes.

Os mais de 20 mil testes feitos nas últimas 72 horas e as seis mil vacinas administradas são, para Pedro Ramos, a prova de que as medidas que a Madeira tem implementado são as mais adequadas, ao mesmo tempo que representam "um acto de cidadania superior ao que se tem verificado noutras regiões do mundo".