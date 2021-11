Pedra atinge carro e faz um ferido na Ribeira Brava

Uma pedra de grandes dimensões atingiu um carro que circulava na via expresso, na Ribeira Brava.

Uma senhora acabou por ficar ferida, tendo sido socorrida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol por volta das 12 horas. Depois de imobilizada foi transportada para o Centro de Saúde local e depois para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local, bem como uma equipa da Via Expresso para limpar e via e restabelecer a normal circulação.