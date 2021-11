Rapariga que sofreu paragem cardiorrespiratória transportada ao hospital

A rapariga que, esta tarde, sofreu uma paragem cardiorrespiratória acabou por ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, após revertido o seu quadro clínico.

Ao contrário da informação inicialmente avançada, tratou-se de uma jovem de 14 anos e não de 16 anos. A vítima encontrava-se num dos prédios do Bairro do Hospital, na Avenida Luís de Camões, onde foi socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela EMIR.

Foi necessário reforço de meios a fim de retirar a jovem em segurança do interior do prédio, dada a pouca largura dos corredores.