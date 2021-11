Carro embate em poste na Estrada Monumental

Um carro embateu contra um poste, há pouco, na Estrada Monumental, mais concretamente na rotunda da Assicom.

O único ocupante do veículo não apresenta ferimentos visíveis e no momento do acidente não se encontrava ninguém a circular no passeio desta movimentada artéria funchalense.

A Polícia de Segurança Pública encontra-se no local a tomar conta da ocorrência.