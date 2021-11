A Câmara Municipal do Funchal informa que o trânsito automóvel será interrompido a partir das 15 horas desta sexta-feira, 19 de Novembro, na Rua Ivens, no troço compreendido entre a Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro e a Rua de São Francisco.

A autarquia esclarece que a interrupção da circulação automóvel dá-se "por força da necessidade de desobstruir um colector de águas residuais junto ao restaurante dos Combatentes".