Bares, supermercados, autocarros e lojas não seguem recomendações do Governo Regional

O Governo Regional determinou um prazo de adaptação às recomendações para controlo da pandemia de covid-19 na Madeira. Esse prazo teve hoje início, mas no Funchal, em vários locais visitados pelo DIÁRIO, não estão a ser colocadas em prática essas mesmas recomendações.

De acordo com o anunciado por Miguel Albuquerque, até 27 de Novembro, apenas devia ser solicitado aos cidadãos a apresentação do Certificado de Vacinação ou do Teste Rápido Antigénio. No entanto, bares, supermercados, autocarros e lojas não estão a requerer qualquer um destes documentos aos seus clientes e utilizadores.

Inquérito O que acha das medidas de controle da covid-19 anunciadas pelo governo madeirense? Escolha uma opção Aceitáveis

Aceitáveis Ridículas

Ridículas Excessivas

Excessivas Corajosas

Corajosas Impraticáveis Enviar opinião

A ‘corrida’ aos testes parece estar mais calma, uma vez que as filas para realização dos mesmos são menores. Quanto à obrigatoriedade do uso de máscara e desinfecção das mãos, continuam a ocorrer dentro daquilo que já antes vinha a ser praticado.

Medidas mais restritivas adiadas por uma semana A edição deste sábado do seu DIÁRIO coloca em destaque a situação pandémica da Região e as medidas decretadas pelo Governo Regional para tentar travar o avanço de novos casos. Mas, Miguel Albuquerque viu-se forçado a adiar novas restrições para o próximo dia 27 de Novembro, em parte devido à confusão na interpretação e dificuldade na execução de algumas dessas recomendações, que visam evitar o “colapso sanitário” e um novo “confinamento geral”, conforme apontou líder do Executivo madeirense.