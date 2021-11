No sábado haverá alterações na circulação rodoviária no Funchal

Conforme publicitado pelo edital nº 593/2021, a Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização da prova desportiva “6ª Taça da Madeira de Ciclismo de Estrada”, que se irá realizar no próximo sábado, dia 13 de Novembro, com início pelas 16h00, na Avenida do Mar (sul) em frente ao cais da cidade, será necessário proceder a alterações rodoviárias, nos seguintes arruamentos:

- Fica interrompida a circulação automóvel na Avenida do Mar (norte e Sul), Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro, Ponte do Bettencourt, Rua 5 de Outubro, a sul da Ponte Nau sem Rumo, Rua Visconde do Anadia, a sul da Ponte do Mercado, Avenida de Zarco (sul), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, a sul da Avenida Arriaga, túnel de acesso à Rotunda Sá Carneiro Junto à Rotunda do La Vie.

- Em relação ao transportes públicos, Zona Oeste (Horários do Funchal e Rodoeste) -circulam apenas até à Rotunda do Infante, efectuando paragem na doca junto ao Parque de Santa Catarina ou em frente à escola Profissional Cristóvão Colombo e retomando a partir daí as viagens de regresso.

- Zona Norte, os transportes circulam na Rua Visconde do Anadia efectuando paragem no C.C. Anadia, invertendo a marcha na Ponte do Mercado. Quanto às carreiras da SAM, podem ainda optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao terminal do Edifício 2000.

- As praças de táxis ficam desactivadas na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e na Avenida Sá Carneiro das 15h30 às 18 horas, assim como, fica proibido a partir das 15 horas o estacionamento nos parcómetros e parques de motos.

- O Parque de estacionamento da Praça CR7 estará encerrado, a partir das 15h30.

A Câmara Municipal do Funchal informa ainda que, será necessário proceder à proibição de saída de veículos do Cais Norte do Porto do Funchal e da rampa da Marina do Funchal a partir das 15h30.

O trânsito será encaminhado, para o Largo Gil Eanes e Rua do Aljube.

Interrupções no trânsito devido às comemorações da Liga dos Combatentes

Conforme publicitado pelo edital nº 591/2021, a Câmara Municipal do Funchal informa que, devido às comemorações do 103º Aniversário do Fim da Grande Guerra, 47º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e 99ª Aniversário da Fundação da Liga dos Combatentes, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, troço compreendido entre a Rotunda Sá Carneiro e a Praça da Autonomia, no dia 13 de Novembro (sábado), entre as 09h00 e as 11h30. Fica proibido o estacionamento.

As carreiras urbanas de transporte público da Zona Oeste circulam até a Avenida do Infante, podendo retomar as viagens de regresso via Avenida do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara. As carreiras da Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa.

Todas estas interrupções, condicionamentos, proibições e acessos especiais, serão coordenadas pela Policia de Segurança Publica.

Solicita-se a melhor compreensão pelos eventuais transtornos causados, bem como a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente.