Albuquerque anuncia duas novas ligações viárias em Santo António

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje, 13 de Novembro, as obras de canalização dos ribeiros do Trapiche e da Casa Branca, em Santo António, Funchal.

Na ocasião, a par da obra de canalização e regularização das linhas de água (que inclui redes de infra-estruturas, nomeadamente de água potável, de incêndio, de saneamento, de iluminação pública e de telecomunicações), Miguel Albuquerque adiantou que "o projecto vem permitir, com a cooperação da Câmara Municipal do Funchal, a construção de duas novas ligações viárias", nomeadamente à Comandante Camacho de Freitas e ao Jamboto.

Duas obras "da maior importância para os cidadãos que ali residem", sublinhou o governante.

O líder do executivo visitou as intervenções em curso acompanhado pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e por membros do executivo da Câmara Municipal do Funchal.