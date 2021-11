PSP reforça operações de fiscalização rodoviária na Madeira a partir de hoje

O Comando Regional da Madeira dá início a partir desta sexta-feira, 19 de Novembro, a várias operações de fiscalização rodoviária, direccionadas para o controlo de velocidade com principal enfoque nos locais de maior sinistralidade.

Operação Policial 'Viajar Sem Pressa' decorre até a próxima segunda-feira, 22 de Novembro, e visa "atingir um elevado índice de fiscalização e contribuir para uma redução significativa das ocorrências de acidentes aumentando exponencialmente o sentimento de segurança".

Através de comunicado, o Comando Regional da Madeira expressa que a medida surge na sequência do "nível actual da sinistralidade, em particular as colisões".

É fundamental aumentar a fiscalização do excesso de velocidade, atendendo a que o aumento da distância de reacção e de travagem do veículo, traduzindo-se assim, num aumento da distância de imobilização do veículo, ou seja, reduzem-se as possibilidades de evitar sinistros rodoviários, e quando ocorrem as suas consequências serão sempre mais gravosas. Comando Regional da Madeira

A Polícia de Segurança Pública recorda que o factor humano do comportamento é "a condição mais relevante para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação, seja por infração e/ou desrespeito das regras e sinais de trânsito, seja perante um acontecimento inesperado".

As operações de fiscalização decorrerão em locais de elevado risco da ocorrência de acidentes devido à velocidade excessiva dos veículos.