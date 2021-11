O Grupo Parlamentar do CDS esteve hoje reunido com a secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, com o objectivo de inteirar-se sobre as propostas e prioridades para nesta área no próximo Orçamento Regional.

"Tudo o que é fundamental para o Ambiente está contemplado neste Orçamento Regional", nomeadamente "a questão das florestas, da segurança, da manutenção dos caminhos, levadas e veredas". Foi a informação que a deputada Ana Cristina Monteiro ouviu de Susana Prada, conforme refere a centrista em nota de imprensa.

No que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência, a deputada salienta o facto de existir uma "verba importante especificamente para as águas" e reconhece que esta questão tem merecido um "olhar atento por parte do nosso Governo Regional".

Não obstante, entende que ainda "há muito trabalho a fazer", nomeadamente no que diz respeito às perdas de água. "Urge recolher as águas que se estão a perder, bem como fazer uma manutenção regular nos canais de rega", sustentou.

"Existem 70 milhões, no PRR, distribuídos para as águas, portanto consideramos que esta é uma verba significativa e positiva para colmatar as necessidades existentes nesta área", concluiu.