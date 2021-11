PRR maioritariamente destinado ao reforço da oferta de habitação na Madeira

Cerca de 43 milhões de euros serão destinados ao reforço da oferta de habitação na Região. O secretário regional das Finanças explicou que este pretende ser um estímulo para o funcionamento da economia, bem como uma resposta social.

O Serviço Regional de Saúde recebe um reforço de 35,8 milhões de euros e 23,5 milhões para a potenciação da electricidade. A transição digital fa administração pública recebe 19 milhões de euros e 15,7 milhões vão para o fortalecimento das respostas sociais.

Rogério Gouveia explicou que a economia regional nunca parou completamente, o que se reflecte na recuperação pós-pandemia. A taxa de desemprego tende a reduzir e deve ser identifica ao todo nacional no final deste ano. A redução de passivos também está a ocorrer dentro do previsto e estamos com um histórico médio de pagamento de 57 dias. Já a redução da dívida global abrandou, uma vez que a Região obteve autorização para endividamento adicional de 458 milhões de euros para fazer face à pandemia.

"A dívida subiu porque o PIB cresceu e também fruto ao impacto do empréstimo covid", assumiu Rogério Gouveia. No entanto, em 2022 devemos ficar próximo do raciocínio dívida/PIB de 100%.

O Orçamento da Região está a ser apresentado no Salão Nobre do Governo Regional.