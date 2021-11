'Francisco Franco' com testes à covid-19 semanais para pessoal docente e não docente

A Escola Secundária de Francisco Franco vai disponibilizar nas suas instalações testes semanais ao pessoal docente e pessoal não docente que trabalha na escola.

Os testes semanais, agendados para os dias 2, 9 e 16 de dezembro (quinta-feira), decorrem entre as 9 e as 13 horas na Sala de Conselhos do estabelecimento escolar.

Entretanto, para esta semana está calendarizada a testagem massiva à comunidade escolar: alunos (quarta e sexta-feira); pessoal docente (quarta e quinta-feira); pessoal não docente (quinta-feira).

A testagem semanal na Francisco Franco é feita pelos profissionais da clínica médica MAIS Clinic.