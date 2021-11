Curta-metragem 'O Feiticeiro do Sul' estreia em Fevereiro

O filme 'O Feiticeiro do sul", uma curta metragem de 28 minutos do realizador Martinho da Silva Andrade, "terá a sua estreia marcada para Fevereiro de 2022 no Festival Internacional de cinema de Berlim (Berlinhalle) onde fará a sua estreia universal", anuncia uma nota da produtora MSA Spyglass Pictures.

"O director e autor da obra quer levar a temática a todos os emigrantes Madeirenses de todas as latitudes", anuncia.

É ainda desejo de "participar também em outros tantos festivais tais como: Tampere FF na Finlândia, este a convite de amigos do realizador, Melbourne IFF, Olhar de Cinema em Curitiba -Brasil (onde reside a família do artista Madeirense), Sundance IFF USA e no TIFF Toronto Canada", acrescenta.

'O Feiticeiro do Sul' é um drama rodado este ano na Madeira e que envolveu 11 pessoas na gravação e produção ao longo de seis meses.