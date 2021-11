Governo da Madeira altera regras anunciadas para controlo da covid-19

O Governo Regional da Madeira acaba de emitir um esclarecimento sobre as regras/recomendações anunciadas ontem para controlo da covid-19.

E diz que "a resolução que hoje será publicada contém um conjunto de medidas de razoabilidade e de bom senso, que visam conter a expansão da pandemia e manter o controlo da situação sanitária".

"Cumpre esclarecer e clarificar, porém, alguns aspectos da sua aplicação junto da opinião pública".

1. No que respeita aos:

a) Supermercados/mercearias;

b) Transportes públicos;

c) Farmácias e clínicas;

d) Igrejas e locais de culto;

e) Actos urgentes relativos à Justiça;

f) E outros serviços essenciais que constam da resolução;

é apenas solicitado ao cidadão: Certificado de Vacinação OU Teste antigénio.

2. Nos casos em que é exigido cumulativamente o certificado de vacinação e o teste antigénio para exercer/frequentar, actividades/eventos no sector público e privado:

a) Desporto;

b) restaurantes;

c) cabeleireiros;

d) ginásios;

e) bares e discotecas;

f) eventos culturais;

g) cinemas;

h) actividades nocturnas;

i) jogos;

j) casinos;

k) e outras actividades sociais similares,

Diz o Governo Regional que haverá um período de aplicação transitório, que também consta da resolução.

"Assim, até às 00h00 do próximo dia 27 de Novembro, apenas será solicitado aos cidadãos a apresentação do Certificado de Vacinação ou do Teste Rápido Antigénio. Ou um, ou outro", adianta.

Este período transitório impõe-se, como consequência da previsível adesão massiva da nossa população aos testes antigénio e às vacinas. Vivemos um período decisivo que exige de todos nós um grande sentido de responsabilidade e o Governo Regional não hesitará em continuar a tomar as medidas necessárias para a salvaguarda da saúde pública. Agradecemos, desde já a compreensão de toda a população. Governo Regional

Antes, o Governo Regional faz uma introdução algo extensa para explicar/recordar o contexto das medidas que quer tornar obrigatórias:

"Até à presente data as Autoridades Regionais de Saúde Pública têm monitorizado e acompanhado as cadeias de transmissão dos casos de Covid 19 na Região Autónoma da Madeira. Do mesmo modo, as infra-estruturas hospitalares e não hospitalares têm demonstrado capacidade de resposta para os casos identificados", diz o Executivo madeirense.

Todavia, salienta que o crescimento exponencial do número de casos e de internamentos, incluindo os cuidados intensivos, como aliás está a acontecer por toda a Europa e no País, impõe às Autoridades de Saúde Regionais medidas e procedimentos para a contenção e controlo da pandemia enquanto é tempo

"O pior que podia acontecer para todos nós seria perdermos a capacidade de controlo e monitorização dos casos de Covid 19 e das respectivas cadeias de transmissão, o que levaria inevitavelmente ao colapso do sistema e a novo confinamento geral, como aliás já acontece em alguns países da Europa. Atente-se ao que está a acontecer na Áustria". Governo Regional

Assim, as medidas ontem anunciadas são "imperiosas e necessárias" para a contenção da pandemia na Região e para "a manutenção essencial do controlo das cadeias de transmissão, para preservar o funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade, evitando situações de colapso sanitário e social, com consequências gravíssimas".