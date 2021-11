Corrida às farmácias de volta

Depois de uma sexta-feira louca, em que a corrida às farmácias por parte dos madeirenses procurando realizar testes à covid-19, depois do anúncio feito na véspera pelo Presidente do Governo Regional, hoje volta-se ao mesmo.

Há vários cenários como os da foto, onde há quem já se tenha posto na fila pelas 8h00 à espera de vez para a realização do teste rápido de antigénio.

Mesmo depois de ontem o secretário regional da Saúde e Protecção Civil ter garantido que há capacidade para a realização de 10 mil testes diários, muitos não quiseram perder a oportunidade de às primeiras horas de hoje acorrerem às farmácias para garantir que o seu teste negativo é o passe, durante uma semana, para poderem continuar a sua vida com normalidade.

A exigência de teste semanal à covid-19 em vez do anterior período facultativo e gratuito de 15 em 15 dias, ou a apresentação de certificado de vacinação para determinadas actividades, só entra em vigor no dia 27 de Novembro, depois do Governo Regional recuar (inicialmente teria entrado em vigor no sábado passado) precisamente quando se percebeu que a corrida às farmácias iria carregar de trabalho estas unidades e dificultar a vida de quem, também, tem outras necessidades que não apenas realizar um teste à covid.