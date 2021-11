"Madeira destaca-se na produção eléctrica de origem renovável"

“A Madeira terá muito em breve 50% da produção de energia eléctrica de origem renovável, dando assim mais um contributo para o objectivo do acordo de Paris”. Palavras da secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, na cerimónia de entrega dos galardões do programa Eco-escolas que teve lugar no concelho da Calheta.

Falando para uma plateia de alunos e professores, a governante recordou que 68% das escolas da Região são Eco-escolas, “cuja taxa de implementação lideramos há 15 anos”.

Na oportunidade Susana Prada recordou também a 26ª Cimeira Mundial do Clima das Nações Unidas, sublinhando que o Governo Regional “tem na acção climática uma das suas prioridades”.

"Os resultados já são visíveis", apontou, referindo-se concretamente à "diminuição em cerca de 25% nas emissões de gases com efeito de estufa, em linha com as metas nacionais".

Mencionou ainda sobre a reflorestação, que "nos últimos cinco anos esta atingiu os 1.600 hectares".

Aspetos que, para a secretária regional, testemunham as "boas políticas ambientais do executivo".

A responsável com a pasta do Ambiente fez saber que “as políticas regionais de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, continuarão a ser pautadas de enormes investimentos, para que se garantam a preservação dos recursos hídricos, a segurança da floresta, a proteção da biodiversidade, a gestão dos resíduos, a segurança das populações e do território, a circularidade da Economia, e a Educação”.

A finalizar enalteceu e agradeceu o contributo dos professores, escolas e câmaras municipais que estão envolvidas no projecto Eco-escolas.