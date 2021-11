Orçamento de 2.125 milhões com enfoque na Educação e Saúde

O Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2022 conta com 2.215 milhões de euros e terá especial enfoque nas áreas da Saúde e Educação.

Rogério Correia assumiu que 2022 será um ano desafiante e ainda condicionado pelos efeitos da pandemia, mas que se pretende retomar uma normalidade. Contudo, continuam algumas medidas de apoio para diversos sectores da sociedade, nomeadamente na Saúde e apoios sociais.

O secretário regional das Finanças apresentou, esta manhã, a proposta de Orçamento da Região no Salão Nobre do Governo Regional, bem como a proposta do PIDDAR. Estes documentos também já foram entregues, esta manhã, ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

O REACT-EU será o reforço adicional de verbas destinado a áreas de intervenção do Serviço Regional de Saúde e respodtas soiciais. Já o PRR visa aproveitar a oportunidade de verbas para tornar a economia "mais forte".

Os programas implementados de reacção à covid-19 são reforçados e olha também para o projecto do novo hospital com grande atenção.

Rogério Correia indicou ainda que se pretende uma recuperação pós-pandemia e o orçamento visa retomar alguma normalidade. "Partimos de um cenários moderadamente optimista", afirmou o secretário das Finanças, mas lembrou que podem surgir novos desafios entretanto.