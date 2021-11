Boeing da Ryanair saiu de Dublin e aterra às 16h25 na Madeira

O Boeing 737 MAX 8-200, da Ryanair, já está a caminho da Madeira, onde deverá aterrar dentro de pouco menos de duas horas.

O aparelho saiu de Dublin às 13h31, mesmo hora do que na Região e é uma estreia absoluta no Aeroporto da Madeira.

A companhia aérea de baixo custo estará a preparar uma operação a ser montada este Inverno, tal como já havia anunciado António Trindade, no Debate da Semana da TSF-Madeira, em Junho deste ano.

Na altura, o empresário garantiu que a Ryanair chegou a pedir inúmeros ‘slots’ para voar para a Madeira, superando a TAP e easyJet.

O Diário/TSF-Madeira procuraram uma reacção junto do secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, mas o governante remeteu declarações para esta terça-feira, às 11h30, dia em que irá decorrer, pela manhã, uma conferência de imprensa no Aeroporto da Madeira, sobre o desenvolvimento de rotas. O CEO da Aeroportos e Navegação Aérea (ANA) e o presidente do Governo Regional vão estar presentes.