Mais duas mortes por Covid-19 na Madeira

Morreram mais duas doentes com Covid-19, esta segunda-feira, na Madeira, com 61 e 79 anos. Ambas tinham comorbilidades associadas e estavam internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Região Autónoma da Madeira contabiliza até à data, um total de 91 óbitos associados à Covid-19 desde o início da pandemia.

Só neste mês de Novembro já faleceram 14 pessoas que estavam infectadas com o vírus SARS-Cov-2, na Madeira, conforme poderá constatar na tabela em baixo.

Idade Sexo Dia 63 Masculino 6 de Novembro 48 Masculino 13 de Novembro 75 Masculino 14 de Novembro 79/84/95 Masculino (2) e Feminino (1) 16 de Novembro 86 Masculino 18 de Novembro 79 Masculino 19 de Novembro 52/91 Masculino (1) Feminino (1) 20 de Novembro 65/79 Feminino 21 de Novembro 61/79 Feminino 22 de Novembro

Corrida às farmácias de volta Depois de uma sexta-feira louca, em que a corrida às farmácias por parte dos madeirenses procurando realizar testes à covid-19, depois do anúncio feito na véspera pelo Presidente do Governo Regional, hoje volta-se ao mesmo.

Importa referir que a Madeira conta actualmente com 52 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que 48 estão em Unidades Polivalentes e quatro na Unidade de Cuidados Intensivos. O máximo de internamentos foi registado a 23 de Janeiro de 2021, quando estavam hospitalizadas 84 pessoas.

Quanto à mortalidade associada à doença, o mês de Janeiro de 2021 continua a ser o mais 'negro' para a Madeira com 31 óbitos associados à doença.