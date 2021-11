“A nossa aquicultura é de ponta”, garante Teófilo Cunha

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, recebeu esta segunda-feira, 22 de Novembro, o embaixador da Rússia em Lisboa, Mikhail Kamynin, no Centro de Maricultura da Calheta.

O governante considera “interessante” que um país da dimensão da Rússia “manifeste interesse e curiosidade em saber o que faz uma Ilha pequena como a Madeira”, em matéria de investigação nas áreas das pescas e aquicultura.

Na ocasião, o responsável pelo Centro, Carlos Andrade, explicou a Mikhail Kamynin a evolução do projecto desde a sua fundação e a diretora regional do Mar, Mafalda Freitas, fez referência aos projectos de investigação desenvolvidos.

O embaixador da Rússia em Lisboa revelou-se interessado no processo regional de produção de peixe em cativeiro, apesar de a Rússia ser um dos grandes produtores, e também nas áreas da investigação nas pescas e aquicultura.

“Regresso a Lisboa com muito melhor informação sobre o trabalho do Centro (de Maricultura)”, afirmou Mikhail Kamynin, acrescentando que “existe neste momento um bom relacionamento político e diplomático (entre Portugal e a Rússia) que permite estabelecer este tipo de contactos entre empresários portugueses e russos”.

“Somos uma ilha pequena no meio do Atlântico, mas a Rússia entende que podemos ser uma mais-valia na área da aquicultura, e para quem continua com dúvida sobre esta questão, o que digo é contra factos não há argumentos e que a nossa aquicultura é de ponta”, destacou por seu turno Teófilo Cunha na sequência da visita.

Esta deslocação à Região foi organizada pela secretaria regional da Economia, através da Invest Madeira e, para além de visitas a áreas económicas com potencial interesse dos russos para o negócio, prevê a assinatura de um protocolo de cooperação entre o Governo Regional e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Russa.

Nesta deslocação à Madeira, o diplomata russo fez-se acompanhar da embaixatriz, Svetlana Kamynina, de Zaurbek Makaev, terceiro secretário, de Bruno Valverde Cota, cônsul honorário da Federação da Rússia no Algarve e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Russa, e Ana Filipa Ferreira, directora da Invest Madeira.