Governo Regional não pondera voltar ao confinamento

Rogério Gouveia afirmou que o Orçamento da Regional para 2022 não prevê verbas devido a um possível novo confinamento.

O secretário das Finanças indica que as medidas que estão a ser implementadas estão a surtir efeitos e devem evitar nova necessidade de confinar.

No âmbito da apresentação do Orçamento da Região, o governante confirmou ainda que 50% das facturas do novo hospital estão a ser pagas pelo Estado. Indicou ainda estar tranquilo com a comparticipação da obra.