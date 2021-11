Cineasta António Cunha Telles acaba de ser homenageado

O cineasta madeirense António Cunha Telles acaba de ser homenageado na término da Cimeira da Cultura e Indústrias Criativas do Atlântico.

O evento conta com a presença do ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente e do Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

O cineasta António Telles produziu mais 200 filmes.