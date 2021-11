Líder do PSD-Madeira reuniu-se com militantes da Ponta do Sol

“Quando estamos perante um Governo da República Socialista que, há seis anos, chegou ao poder sem vencer as eleições e que mais não fez do que prejudicar todos os Portugueses, particularmente os que vivem na Madeira, não restam muitas dúvidas de que estas eleições Legislativas antecipadas são, acima de tudo, uma oportunidade para derrotarmos a mediocridade e a incompetência da esquerda que ainda lidera Portugal” afirmou, esta noite, o Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, na Ponta do Sol, o segundo encontro de Militantes levado a cabo hoje, depois da Calheta.

Um encontro que serviu para reforçar os apelos à união e mobilização dos Militantes rumo às Legislativas Nacionais do próximo dia 30 de janeiro, eleições essas que se assumem fundamentais “para que a Madeira veja reforçada a sua representação na Assembleia da República e, com isso, ganhe uma maior capacidade de reivindicação e de defesa dos interesses dos Madeirenses, gravemente esquecidos nos últimos anos”, disse.

Albuquerque que, a este propósito – e seguindo a lógica de maximizar todas as forças políticas contra o PS – reiterou a sua estratégia política assente numa candidatura conjunta com o CDS ao parlamento nacional, explicando que a mesma seguirá o método de Hondt, ou seja, que os quatro primeiros lugares caberão ao PSD/M e, o quinto, ao CDS.

“Temos um Governo de coligação a trabalhar muito bem – e a cumprir, com estabilidade, todos os seus compromissos – temos dois Grupos Parlamentares que têm vindo a trabalhar muito bem e em conjunto, assim como também tivemos, nas últimas Autárquicas, a evidência de vencermos as eleições maximizando esta coligação”, disse Albuquerque, considerando que, à luz desta experiência e em função dos objetivos políticos a que o PSD/Madeira se propõe para as Legislativas Nacionais, não faz qualquer sentido entrar em disputas eleitorais com o CDS nem, tampouco, perder o potencial que uma solução conjunta pode traduzir na representação a alcançar na Assembleia da República.

“Vamos apresentar esta solução no Conselho Regional do próximo sábado e o nosso objetivo passa, de facto, por maximizarmos todos os votos que pudermos contra este estado de coisas, reforçando a nossa força e a nossa capacidade de trabalhar em prol da Madeira e do Porto Santo”, vincou, reafirmando que a Madeira tem de estar sempre primeiro e bem acima de todos e quaisquer outros interesses.

“O tempo é curto, teremos de concentrar toda a campanha basicamente no mês de janeiro, mas acredito que, com a união e mobilização dos nossos Militantes, é possível alcançarmos um bom resultado”, rematou.