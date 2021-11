Duas mulheres foram assassinadas este ano na Madeira

Entre 1 de Janeiro e 15 de Novembro deste ano foram assassinadas duas mulheres na Madeira. Uma delas faleceu no Arco da Calheta, a 18 de Julho, após ter sido esfaqueada pelo irmão. A outra idosa morreu na Ribeira Brava, a 22 de Julho, na sequência de um assalto. Os números foram hoje divulgados pela UMAR, através dos dados recolhidos pelo Observatório das Mulheres Assassinadas a nível nacional, âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres que se assinala no próximo dia 25 de Novembro.

Guida Vieira recordou também que a 5 de Abril uma outra mulher foi esfaqueada sete vezes pelo filho adoptivo, no Caniço, e que apesar de ter sobrevivido ficou com sequelas para a vida toda.

Lamentou também a falta de valorização e investimento por parte do Governo Regional neste trabalho, assim como do executivo municipal que "este ano não reuniu com o Conselho Municipal para a Igualdade para decidir o que fazer no dia 25 de Novembro, tendo em conta que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres".