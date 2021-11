Madeira tem 10% do PIB ligado ao mar

Foi na apresentação do primeiro Encontro do Mar que Teófilo Cunha destacou o contributo das actividades ligadas directa ou indirectamente ao mar.

Segundo os números apresentados pelo secretário regional de Mar e Pescas, o mar gera 10% do emprego da Madeira e tem igual contributo para o PIB regional.

Estes dados, segundo o governante, justificam uma aposta mais focada na chamada economia azul, não que até agora nada fosse feito, mas direccionado esforços para fazer ainda mais e melhor.

Já Mafalda Freitas, referindo-se ao evento que vai reunir um conjunto alargado de especialistas nos assuntos do mar, amanhã e depois, no Colégio dos Jesuítas, destacou os convidados externos, entre os quais nomes como João Figueira de Sousa, professor da Universidade Nova de Lisboa, o Comandante Fonseca Ribeiro ou Frederico Almada, investigador do MAR.

A par disso, a directora regional do Mar falou do conjunto de actividades previstas para o resto da semana, nomeadamente as várias iniciativas destinadas às população em geral, com destaque para as visitas à Lota do Funchal ou a unidades de aquacultura, a partir de quinta-feira.

Os trabalhos deste encontro técnico e científico promovido pela Secretaria Regional de Mar e Pescas decorrem durante a tarde de amanhã e a manhã de quarta-feira.