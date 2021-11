A Câmara Municipal da Ponta do Sol vai reforçar o apoio atribuído à Fundação João Pereira, com vista à promoção de mais actividades de envelhecimento activo e a criação de uma cozinha comunitária. Um anúncio feito após a visita da presidente Célia Pessegueiro e da vereadora com o pelouro da Ação Social, Cláudia Canha, às instalações da fundação aquando da preparação do orçamento camarário para o próximo ano.

A autarquia atribui à Fundação João Pereira um apoio anual na ordem dos 42 mil euros, verba que pretende reforçar com vista à introdução de novas valências, nomeadamente a promoção de ginástica e a disponibilização de refeições aos utentes. Actualmente, a fundação funciona como Centro de Convívio, mas no futuro próximo pretende passar para Centro de Dia, alargando o horário e um conjunto de serviços que, neste momento, não disponibiliza.

Com este apoio pretendemos garantir uma solidariedade intergeracional, oferecendo um conjunto de atividades que visem o seu bem-estar físico e psicológico. Queremos estar próximos dos nossos idosos e combater o isolamento a que muitas vezes estão sujeitos. Queremos dar um pouco mais a quem muito deu por nós”. Célia Pessegueiro

A fundação trabalha ainda em parceria com o Município da Ponta do Sol no transporte de crianças e jovens com necessidades educativas especiais para os Centros de Actividades Ocupacionais, apoiando neste momento 18 jovens.

Célia Pessegueiro destaca a importância desta parceria e assegura a continuidade da mesma, tendo como máxima “o bem-estar dos nossos jovens”.