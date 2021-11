Trânsito normal nos pontos habituais

Bom dia.

Quem já passou por lá percebeu que hoje foi um dia igual a tantos outros na zona entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, em que o trânsito nas primeiras horas da manhã é sempre mais complicado e hoje não foi excepção.

Marcha mais lenta do que seria desejável, mas também sem incidentes a registar até ao momento. Aos condutores que ainda circulam na Via rápida (ou noutras estradas) notem que o piso ainda está molhado, pelo que há cautelas a tomar na condução. Aliás, a Via Litoral, concessionária daquela estrada faz notar isso mesmo com sinais bem visíveis 'Piso molhado, modere a velocidade' diz normalmente aqueles avisos.

Além da zona já referida, para quem vem no sentido Machico -Ribeira Brava, há a outra zona mais complicada, entre o nó de Câmara de Lobos e a zona de Santa Rita, que não apresenta dificuldades.

Boa condução e bom início de semana.