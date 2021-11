Igreja de São Martinho recebe 2.º concerto do ciclo 'Órgãos Históricos do Funchal'

A Igreja de São Martinho servirá de palco ao segundo concerto do ciclo 'Órgãos Históricos do Funchal', que irá realizar-se no próximo sábado, 20 de Novembro, pelas 20 horas, tendo como protagonistas a soprano Maria João Pereira e o organista Paulo Silva.

"A doçura da voz da soprano Maria João Pereira e a destreza técnica e musical do organista Paulo Silva transportarão os ouvintes para mundos antigos e outras histórias", destaca uma nota da organização.

A solo e em duo apresentarão um repertório, maioritariamente, barroco, com obras de compositores como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude e George Friedrich Haendel. A exceção a este quadro barroco pertence à ária Nun beaut die Flur, retirada da Criação do compositor clássico Joseph Haydn.

Este concerto organizado pela AOCM - Associação Orquestra Clássica da Madeira, resulta do protocolo assinado entre esta associação e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura.

A entrada para o concerto é livre, contudo será necessária inscrição, uma vez quea lotação é limitada, no contexto das medidas de contingência à covid-19.

A inscrição poderá ser feita on-line:

Agenda AOCM Agenda da AOCM. Especialmente criada para si.

A utilização de máscara é obrigatória, assim como o distanciamento físico.

Sobre os artistas

Maria João Pereira (Soprano) nasceu no Funchal e iniciou o estudo de Canto com João Pereira no Conservatório de Música da Madeira. Concluiu a Licenciatura em Música e a Especialização em Pedagogia do Canto na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa do Porto orientada por António Salgado, Fernanda Correia, Suzana Marinkovic e Sofia Serra. Realizou o Curso de Ópera Italiana e Interpretação Cénica de Arte Lírica com Bonaldo Giaiotti em Barcelona e a pós-graduação em Estudos de Performance na Universidade de Aveiro sob orientação de António Salgado. Desde 2007 é professora de Canto no Conservatório Escola Profissional de Artes da Madeira.

Paulo Silva nasceu no Porto. Licenciado em Música Sacra pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, aí estudou Órgão, Cravo e Improvisação com G. Di Rosa, M. Bernreuther, J. Blasby e F. Lerndhorfher, Piano com Rui Pintão, Direção de Coros com J. Matta, E. Amorim e J. Straube e Direcção de Orquestra com Cesário Costa. Da sua actividade como concertista a solo destacam-se diversos Recitais e Concertos de Órgão e Piano, em Portugal e Espanha. Neste momento, é o Organista Titular do Grande Órgão da igreja do Colégio, lecciona Órgão e Piano no Conservatório de Música da Madeira – Escola das Artes. Colabora semanalmente com o Coro e a Paróquia de N. Sra. da Nazaré, Funchal. Tem apresentado Workshops sobre Órgão, Direção e Música Litúrgica, bem como formações e Concertos comentados de Órgão. Paulo Silva mantém uma actividade regular de concertista.