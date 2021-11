São Martinho festejado em Caracas

A comunidade madeirense participou no sábado no arraial dedicado ao São Martinho no Centro Português de Caracas, onde a castanha foi a rainha.

O evento foi realizado ao ar livre no parque superior da instituição devido à pandemia e contou com a participação em massa dos emigrantes sendo que a grande maioria dos presentes era oriunda da Madeira,

O emigrante madeirense Carlos Agostinho disse que “eu participei nesta festa e já fazia falta, com isto da pandemia as pessoas já estavam a necessitar de se encontrar e de uma diversão. E foi muito divertido. As pessoas já estavam cansadas de ficar em casa fechadas.”

“Primeiro actuou uma banda de rock, depois foi o grupo Folclórico da Centro Português de Caracas e também actuou o Grupo Nossa Gente. Este foi o segundo evento que aconteceu com esta pandemia. A primeira festa foi a das vindimas e agora esta de São Martinho, “ frisou o emigrante.

Carlos Agostinho explicou que” houve muita animação que começou pelas 16 horas até as 3 da manhã (horário de Caracas) e não faltaram os comes e bebes, a espetada de carne de frango, as castanhas, o bolo do caco, o bolo do caco com chouriço, vinho e sangria, tudo como se faz ai na Madeira”.

O Centro Português de Caracas tem vindo a promover diversas actividades, desportivas e culturais ao longo do ano, mas passou por um período de sete meses encerrado devido à quarentena preventiva da Covid-19 no país.