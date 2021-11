Ciclo de concertos ‘Órgãos Históricos do Funchal’ arranca este sábado

Na continuidade do protocolo assinado entre a Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, a AOCM apresenta um novo “ciclo de celebração à vida”, intitulado ‘Órgãos Históricos do Funchal’.

Serão realizados três concertos, em três diferentes igrejas do Funchal, em que o órgão será o instrumento central, valorizando, desta forma, alguns dos instrumentos históricos que se encontram pelos monumentos da cidade. O ciclo arranca já neste sábado, 13 de novembro, pelas 19h30, na Igreja de Santa Luzia, com Alberto Sousa (tenor), e Paulo Silva (órgão) a serem os protagonistas do concerto.

O tenor madeirense, com carreira internacional, Alberto Sousa, e o organista Paulo Silva presentearão os ouvintes com um repertório diversificado. Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Heinrich Schütz, Georg Friedrich Haendel e Alessandro Stradella são alguns dos compositores que serão ouvidos neste concerto, em que a riqueza de timbres do órgão e a beleza da voz constituirão uma fusão musical de excelência. AOCM

A entrada para todos os concertos de ‘Órgãos Históricos do Funchal’ é livre. Contudo, será necessária uma inscrição para os concertos, pois têm um número limite de público, respeitando, desta forma, as medidas orientadas pela DGS e IASaúde. A inscrição pode ser feita através do site: www.associacaoocm.com/agenda.