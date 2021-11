Rum da Madeira em destaque em Lisboa

O Rum da Madeira esteve presente na 22.ª edição da Feira 'Encontro com Vinho', em Lisboa, que se realizou no passado fim-de-semana, no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.

Apesar de ser um evento vínico, o Rum da Madeira teve um lugar de destaque nesta edição, presente através de um Masterclass com prova comentada, denominada de 'Rum da Madeira, o único Rum Agrícola Português', que foi promovido pelo Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM).

O Masterclass foi orientado por Rubina Vieira, responsável pelo gabinete de acções educativas do IVBAM, e em prova estiveram runs de cada um dos quatro produtores de Rum da Madeira, nomeadamente: 'Reizinho Branca 45% Edição Especial' (Florentino Izildo Ferreira, O Reizinho), 'Calheta Rum Natural' (Sociedade dos Engenhos da Calheta), 'William Hinton 6 Anos' (Engenho Novo da Madeira) e '970 Reserva 6 Anos' (Engenhos do Norte - J. Faria & Filhos).

Segundo o IVBAM, é importante a Região estar representada neste evento.

“A participação do IVBAM neste evento revestiu-se de grande importância para a promoção do Rum da Madeira, não só pela potencial projecção alcançada nos mais diversos públicos, tendo em conta os números de visitantes, mas também pelo interesse comprovado pelo mercado de Portugal Continental no Rum da Madeira, no qual, comparando períodos homólogos entre 2019 e 2020, registou-se um crescimento na sua comercialização de 13% em volume e de 17% em valor”, refere.