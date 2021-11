Espaço do Artesão dedica exposição ao Bordado Madeira

O Bordado Madeira está em destaque no Espaço do Artesão, em Campanário, Ribeira Brava, através de uma exposição dedicada a esta arte madeirense, que pretende “engrandecer as bordadeiras e o seu trabalho artesanal muitas vezes elogiado por esse mundo fora.”

A exposição que será inaugurada amanhã, 12 de novembro, às 11h30, apresenta toalhas de mesa, naperons, quadros, bandejas e um vestido do menino Jesus trabalhados em linho, terylene e organdi, através do ponto de corda, ponto chão, bastido, caseado liso, cordão, granitos e matiz, entre outros. A maior parte das peças expostas foram cedidas por bordadeiras do município da Ribeira Brava.

Esta mostra apresenta, ainda, uma cama de ferro com lençóis bordados, uma bancada para a aplicação dos desenhos nos tecidos e três bordadeiras que vão mostrar a arte deste ofício. No âmbito desta exposição, o Espaço do Artesão vai acolher dois workshops alusivos ao Bordado Madeira, a cargo da formadora Firmina Abreu.