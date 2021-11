Universidade da Madeira e Madeira Parques Empresariais firmam cooperação

A Universidade da Madeira (UMa) e a MPE-Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A. (MPE, S.A.) vão assinar esta terça-feira, 16 de Novembro, um protocolo de cooperação.

A assinatura irá decorrer a partir das 11 horas, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, com a participação do Reitor da UMa, Sílvio Fernandes, e do Presidente do Conselho de Administração da MPE, S.A, Gonçalo Camacho.