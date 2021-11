Madeira SAD a caminho de Izmir

A comitiva da equipa feminina do Madeira Andebol SAD iniciou, esta manhã, desde a cidade do Porto, a viagem até à Turquia (com passagem por Frankfurt ) onde deverá chegar ao final do dia de hoje, à cidade de Izmir, onde sábado às 17h30, (14h30 na Madeira) disputa a 1.ª mão da 3.ª eliminatória da European Cup, prova que veio ocupar o lugar da antiga Taça Challenge.

As madeirenses regressam às provas europeias depois de, em 2015, terem defrontado as francesas do Brest. Ontem toda a equipa realizou no Pavilhão do Almeida Garret, no Porto, um último treino, com o técnico António Florido a contar com toda a equipa para este embate.